Çocuklar bu evde teknoloji üretiyor

9 - 16 yaş arası çocukların faydalanabileceği kurslar Kodlama, Robot ve 3D Tasarım olmak üzere üç farklı atölyeden oluşuyor. Çankaya Belediyesi’nin Çukurambar’da bulunan Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan Çocuk Teknoloji Evi yeni dönem eğitimleri 15 Şubat itibariyle başlayacak ve yaklaşık 4 ay sürecek.

KODLAMA, ROBOT VE 3D TASARIM

Çocuk Teknoloji Evi, Kodlama, Robot ve 3D Tasarım olmak üzere üç farklı atölyeden oluşuyor. Kod Atölyesi'nde algoritma mantığının kavranması, bilgisayarla ilgili mesleki alanlara yönelimlerin gelişmesi, kodlama ile şekil ve oyun yapılması, yazılımın ön aşamaları öğretilirken, Robot Atölyesi'nde ise Legonun robot setinin birleştirilerek robotun oluşturulması, hareket komutlarının öğretilmesi, sensörlerin robotun programlanmasında kullanılarak projeler geliştirilmesi anlatılıyor.

Diğer bir bölüm olan 3D Tasarım Atölyesi'nde ise üç boyutlu tasarım temel bilgilerinin edinilerek, 3 boyutlu tasarımın ve üç boyutlu yazıcıların çeşitleri, kullanım alanları, tasarımların gerçekleştirilmesi ve 3D Tasarım Atölyesi'nde bulunan 3D yazıcılardan tasarımların çıktı olarak alınmasına dair bilgiler veriliyor.

KURSLAR HAFTA SONLARI

Çocukların okul eğitimlerini aksatmamak için kurslar hafta sonları düzenleniyor. Hafta sonları Cumartesi veya Pazar grubuna dahil olan çocuklar okul dönemi boyunca kurslardan yararlanıyorlar. Kayıt yaptırmak isteyen aileler 458 90 00 / 2904 numaralı telefondan kayıt yaptırabilir ya da Çukurambar Öğretmenler Caddesi Uğur Mumcu Parkı içerisindeki Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi’ne doğrudan ulaşarak yaptırabilir.