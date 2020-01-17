Çankayalı gençlerden çocuklara çevre bilinci

Çankaya Belediyesi Gençlik Birimi, üniversite öğrenci toplulukları ile işbirliği yaparak yurdun farklı yerlerindeki çocukların eğitimine katkı sunuyor. Hacettepe Üniversitesi Çevre Topluluğu öğrencileri, Çankaya Belediyesinden aldıkları destekle Çankırı Çerkeş Gaziosmanpaşa İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine çevre ve geri dönüşüm hakkında bilinç kazandırmaya yönelik çalışma yaptı.

Çankaya’da 7’den 77’ye her yaşa yönelik eğitim çalışmalarını önemseyen, sivil toplum kuruluşları ve öğrenci toplulukları ile işbirliği yapan Çankaya Belediyesi, çocukların çevre bilinci ile yetişmesi için öğrencilere destek verdi. Çankaya Belediyesi Gençlik Biriminin, üniversitelerin öğrenci toplulukları ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında Hacettepe Üniversitesi Çevre Topluluğu öğrencileri, Çankırı Çerkeş Gaziosmanpaşa İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine çevre bilinci eğitimi verdi.

ÇEVRE SİZSİNİZ!

Sürdürülebilirliğin eğitim ile mümkün olacağından hareketle yola çıkan öğrenciler, “Çevre Sizsiniz!” sloganıyla okuldaki 8 farklı sınıftan 200 öğrenciye çevre eğitimi verdi. Atölye çalışması da yapan öğrenciler, Çankaya Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür ederek belediyenin geri dönüşüm kutularını da okula iletti.

Çankaya Belediyesi Gençlik Birimi, ülkenin dört bir yanındaki çocuklara ulaşmak amacıyla üniversite öğrenci toplulukları ile çeşitli işbirlikleri yapıyor. Gençlik Birimi geçtiğimiz ay da Gazi Üniversitesi Kitap Bankosu ve Gazi Üniversitesi Toplum Gönüllülerinin stantlar açarak topladıkları kitapları ve Çankaya Çocuk Kitapları Serisinden oluşan yüzlerce kitabı 29 okula göndermişti.