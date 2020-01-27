Engelli ailelerine ilk yardım semineri

Etimesgut Belediyesi ve Türk Kızılay tarafından engelli ve ailelerine yönelik 'Hayat İçin İlk Adım İlk Yardım Eğitim' semineri düzenledi. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen seminerde, engelli ailelerine olası bir boğulma, yaralanma ve kaza sonrasında neler yapılması gerektiği önce teorik olarak anlatıldı. Daha sonra ilk yardım eğitmenlerince uygulamalı eğitim verildi.
Seminerle, ilk yardım konusunda farkındalık oluşturulurken, anlık gelişebilecek komplikasyonlar karşısında en küçük bir müdahalenin bile hayat kurtarabildiği mesajı verildi. Seminerin ardından engelli ve aileler için eğlence programı düzenlendi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz