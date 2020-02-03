Keçiören’de 02.02.2020 heyecanı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizde ikamet eden ve dünya evine girmeye karar veren 46 çiftimiz bin yıl da bir tekrarlanan bir tarihte nikâh kıydırmak için başvuruda bulundular. Rabbim, unutulmayacak sembol tarih olan 02.02.2020’de nikâh masasına oturan çiftlerimizin yuvalarından huzuru ve bereketi eksik etmesin.” dedi.

Keçiören’de, 02.02.2020’de evlenmek isteyen çiftler aylar öncesinden Keçiören Belediyesi Evlendirme Müdürlüğüne başvuru yaparak nikâh tarihlerini rezerve ettirdiler. Tersten ve düzden okunuşu aynı olan 02.02.2020 tarihinin akılda kalıcı olacağına inanan çifteler, Keçiören Belediyesi Aşık Veysel Nikâh Salonunda her 15 dakikada bir biri ardına kıyılan ve 12 saat süren nikâhların ardından dünya evine girdiler.

BAŞKAN ALTINOK: HİÇBİR ÇİFTİMİZİN İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİK

Başkan Altınok, bin yıl sonra yine düzden ve tersten okunacak tarihin 03.03.3030 olduğuna dikkati çekerek, “Keçiörenli çiftlerimiz unutulmayacak bir tarihte nikâh masasına oturmak için belediyemize başvuruda bulundular. Normalde 8 saat mesai yapan nikâh memurlarımız hiçbir çiftimizin bu isteğini geri çevirmeyerek 12 saat mesai yaptı. Genç çiftlerimize iki cihan saadeti diliyorum.” dedi.

“6 DÜĞÜN SALONUMUZUN TAMAMI ÜCRETSİZ”

Aile kurumunun Türk toplumundaki yeri ve önemine de dikkati çeken Başkan Altınok, seçim döneminde dile getirdiği, “Keçiören’de bekâr kalmayacak” vaatlerini hatırlatarak şunları aktardı:

“İdaresi, işletmesi ve denetimi belediyemize ait nikâh ve düğün salonlarımızda yuva kurmak isteyen çiftlerimizin nikâh salonu, pasta, kuruyemiş, orkestra, sanatçı, fotoğraf ve video gibi düğün masraflarının belediyemizce karşılanacağını duyurmuştuk. Âşık Veysel Nikâh Salonumuzda nikâh kıyan tüm çiftlerimize kamera ve fotoğraf çekimlerini ücretsiz yapıyoruz. Önümüzdeki haftalarda da yine belediyemiz işletmesinde olan 6 düğün salonumuzun tamamında garson, sanatçı, ikram, video ve fotoğraf hizmetlerimiz de ücretsiz olacak.”

BAŞKAN ALTINOK’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Evlilik tarihini unutmamak için özellikle bugünü seçtiklerini dile getiren Murat ve Zahide Yiğit çifti, “Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz hizmet veren nikâh salonu nezih ve temiz bir mekân. Özellikle ekonomik durumu iyi olmayan çiftler için yapılan bu hizmeti takdir ediyoruz. Başkanımız Turgut Altınok’a ömür boyu iz bırakacak bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz.” diye konuştular.