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En enerjik etkinlik

Kimi artarda sıktı portakalları, kimisi o minik elleriyle sıkamadığı portakalları için öğretmeninden yardım istedi.

Elif Duman
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Kimi artarda sıktı portakalları, kimisi o minik elleriyle sıkamadığı portakalları için öğretmeninden yardım istedi. Mamak Belediyesi Aile Merkezleri oyun odalarında vakit geçiren minikler için hastalıklardan korunma yolları ve C vitaminin önemi onlarca portakalın suyu sıkılarak anlatıldı.

Anneler huzurlu, çocuklar mutlu

Mamak Belediyesi Aile Merkezi kurslarından faydalanan annelerin gözü arkada kalmıyor. Her geçen gün farklı bir sosyal projeyle Mamaklıların hayatını kolaylaştıran Mamak Belediyesi, Aile Merkezlerine gelen kursiyer annelerin çocuklarını oyun odalarında ağırlıyor. “Çocuğum küçük, eve bırakıp nasıl kursa gideyim” diyerek hobi ve meslek kurslarına katılamayan annelerin imdadına koşan oyun odalarında etkinliklerin ardı arkası kesilmiyor. 16 Aile Merkezi’nde anneleri hobi ve meslek edindirme kurslarında öğrenirken miniklerin ilgi odağı haline gelen oyun odalarından birini barındıran merkezlerden Ahmet Yesevi Aile Merkezi’nde minik çocuklar için C vitaminin önemi ve hastalıklara karşı korunmak eğlenceli bir etkinlikle anlatıldı. Yaklaşık 30 minik önce portakalları soydu, ardından da sıkarak afiyetle içti. 3-5 yaş arasındaki çocuklar anneleri kurstayken, haftanın beş günü gönüllerince eğleniyor.

 
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Bugün 09:18 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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