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Yeni Yönetimin İlk Ziyareti Büyük Öndere

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin yeni yönetimi, seçim sonrası ilk ziyaretini Anıtkabir’e gerçekleştirdi. Başkan Allıoğlu ziyarette Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Başkent Ankara için konusunda güçlü iradeye sahibiz.” diye yazdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin 9. dönem yönetim kurulu ve üyeleri genel kurulun ardından ilk ziyaretini Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e gerçekleştirdi. Burada yapılan resmi törende Başkan Allıoğlu mozoleye çelenk koyarken, GGYD üyeleri de saygı duruşunda bulundu.

Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi ve Başkan Allıoğlu Anıtkabir Özel Defteri'ne şu satırları yazdı:

Dünyanın En İyi Girişimcisi

“Çağdaş Türkiye’nin Kurucusu Büyük Atatürk; bir milletin kaderini değiştirerek değişmez liderimiz, en zor koşullarda Türkiye Cumhuriyeti‘ni kurarak dünyanın en iyi girişimcisi oldun. Hiç şüphen olmasın ki; varlığın ile şereflendirdiğin Başkent Ankara’yı, işte bu ilkelerin ışığında, sanayi ve ticaretin de başkenti yapma konusunda çok sağlam bir irade göstermeye devam ediyoruz. Gösterdiğin hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya, emanetlerine sonsuza dek sahip çıkmaya söz veriyoruz…”

GGYD heyeti daha sonra görevli eşliğinde Anıtkabir'i gezdi ve Anıtkabir Komutanı Albay Hakan Osman Sert'i ziyaret etti.

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