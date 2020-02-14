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Zeki Müren Yenimahalle'de anıldı

Yenimahalle Belediyesi, Türk Sanat Müziği'nin batmayan güneşi Zeki Müren’i, “Sanat güneşimizi anıyoruz” adlı programla andı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın ev sahipliğinde, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde sanatçının anısına düzenlenen programda Yenimahalle Kent Orkestrası sanatçıları ve Klâsik Türk Müziği’nin güçlü yorumcusu Melihat Gülses,  Zeki Müren şarkılarını yorumladı.

Türk Sanat Müziği öksüz kaldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Zeki Müren gibi Türk Sanat Müziği’nin en önemli döneminin yorumcularını maalesef teker teker kaybettik. Zeki Müren de gidince Türk Sanat Müziği öksüz kaldı. Ne yazık ki özellikle son 10 yılda ne yeni bir yorumcu ne yeni bir besteci çıkıyor ne de sanat müziğine sahip çıkan bir kuşak göremiyoruz. Hâlbuki bunlar bizim değerlerimiz. Eğer bir ülkede sanat yok olmaya başladıysa o ülke sadece parayla kalkınamaz. Parayla birliğini sağlayamaz. Aşkı, sevgiyi, barışı insanlar sanatla tadacak. Biz Yenimahalle Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

Biz alışkın değiliz salonlara gelip de konser izleyen Başkanlara diyen Melihat Gülses de “Kültürümüz, müziğimiz, tiyatromuz, halk oyunlarımız bizim geleneğimiz, göreneğimiz. Bunlara sahip çıkmak zorundayız. Yoksa kimliğimizi kaybederiz. Onun için Fethi Yaşar’a sonsuz teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Şarkılar hep birlikte söylendi

Kulakların paslarının silindiği gecede; Savaş Yakupoğlu yönetiminde sahneye çıkan Yenimahalle Kent Orkestrası’nın birbirinden değerli sanatçıları Türkiye’nin sanat güneşi Müren’in ‘Biz Ayrılamayız’, ‘Agora Meyhanesi’, ‘Elbet Bir Gün Buluşacağız’, ‘Şimdi Uzaklardasın’ gibi en güzel şarkılarından bir seçki sundu. Sanat müziğini gençlere sevdiren konuk sanatçı Melihat Gülses ise farklı bir üslup ve tarzı ile yorumladığı şarkılarla Yenimahallelilere unutulmaz bir gece yaşattı. TUBİL Halk Dansları Topluluğu üyelerinin de dans performanslarıyla şarkılara eşlik ettiği gecede; Yenimahalleliler de tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

“İşte Benim Zeki Müren” şarkısıyla coşkulu bir kapanışı yapılan gecede Başkan Yaşar, Orkestra Şefi Savaş Yakupoğlu ve konuk sanatçı Melihat Gülses’e tüm Yenimahalleliler adına çiçekle teşekkür etti.
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Bugün 11:42 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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