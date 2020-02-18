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Yenimahalle galibiyet sayısını 9’a çıkardı

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Liginde mücadele eden Yenimahalle Belediyesi SK, galibiyet sayısını 9 maç’a çıkardı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Liginde mücadele eden Yenimahalle Belediyesi SK, galibiyet sayısını 9 maç’a çıkardı. Süper Lig’in 14’üncü haftasında deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK ile karşılaşan Yenimahalle’nin melekleri, sahadan 35-25 galip ayrıldı.

Celal Atik Spor Salonunda oynanan karşılaşmada etkili oyunu ile peş peşe bulduğu fırsatları iyi değerlendiren Yenimahalle’nin melekleri, rakibine öne geçme şansı tanımayarak 2 devreyi birden galip kapattı. Deplasmanda önemli bir galibiyet elde eden Yenimahalle maça; Hanna, Olga, Fatma, Nurceren, Ceylan, Bilgenur ve kalede Fatma yedisi ile başladı.

Ceylan, Olga ve Bilgenur’un üst üste attığı gollerle ilk devreyi 18-14 önde kapatan Yenimahalle’nin melekleri, etkili oyunu ve hızlı hücum anlayışı ile İzmir’e çıkarma yaptı.

Ceylan ve Olga’dan 17 gol

Fuat Çam ve Yüksel Çalkuç ikilisinin yönettiği karşılaşmada Yenimahalle’nin altın kanatlı meleklerine galibiyeti getiren goller; Ceylan (10), Olga (7), Bilgenur (5), Hanna (4), Nurceren (3), Esra ve Fatma (2), Gülcan ve Fatma (1) ile geldi.

Kadınlar Süper Ligde 9’uncu galibiyetini alarak yoluna emin adımlarla devam eden Yenimahalle Belediyesi SK, 23 Şubat tarihinde kendi evinde karşılaşacağı Muratpaşa Belediyesi SK maçı öncesi moral depoladı.
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Bugün 10:58 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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