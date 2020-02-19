Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:31 TSİ- Sağlık G: Bugün 10:33 TSİ

Kansızlığın çaresi meyve suyu

Besinlerden alınan demirin emilimi için C vitamininin şart olduğunu söyleyen uzmanlar, meyve suyu tüketmenin çok önemli olduğunu belirtiyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Uzmanlar, kansızlık ve kansızlığa bağlı olarak demir eksikliğinin özellikle çocukların zihinsel gelişimi üzerinde geri dönülemez etkilere neden olduğunu söylüyor. Besinlerden alınan demirin emilimi için C vitamininin şart olduğunu söyleyen uzmanlar, meyve suyu tüketmenin çok önemli olduğunu belirtiyor.

Hayat kaynağı olan kanın azalmasıyla ortaya çıkan kansızlık ve ona bağlı demir eksikliği yaşam kalitesini azaltıyor. Demir eksikliğinin özellikle çocukların zihinsel gelişimi üzerinde önemli bir rolü olduğunu ifade eden uzmanlar, besinlerden alınan demirin emilimini arttırmak için meyve suyu tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

‘Kansızlık, kandaki hemoglobin miktarının azalması olarak tanımlanır. Bu da demir eksikliğine neden olur” diyen Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, demir yetersizliğinin genellikle büyümenin çok hızlı olduğu çocukluk ve ergenlik çağı ile hamilelik döneminde ortaya çıktığına dikkat çekti.

“Dünyada her 5 erkekten biri, her 3 kadından biri, her 2 gebeden biri, her 5 çocuktan biri kansızlık problemi yaşar. Ancak pek çoğu bu durumlarını ne yazık ki bilmemektedir” diye konuşan İnanç, şunları söyledi: “Gelişmiş ülkelerde 0 - 5 yaş arası çocuklarda kansızlığa rastlanma sıklığı yüzde 4 ile 20 arasında iken az gelişmiş ülkelerde aynı yaş grubunda bu oran yüzde 80’lere kadar çıkıyor. Ülkemizde bu oran yüzde 50 gibi oldukça yüksek bir değerdedir.”

C vitamini demir emilimini artırıyor

Demirin hem hayvansal hem de bitkisel besinlerde bulunduğunu kaydeden Prof. İnanç, “Ancak besinlerdeki demirin tamamı vücutta emilemez. Aldığımız demirin yararlı olabilmesi için C vitamini içeren besinlerle birlikte tüketmeliyiz. Örneğin yemekle alınan 500 miligram C vitamini demirin emilimini 6 kat artırır. Bu nedenle vitamin alımını artırmak için meyve suları iyi bir kaynaktır. Özellikle C vitamini içeren portakal suyu, ananas suyu ve greyfurt suyu gibi meyve sularının yüksek miktarda protein ve demir içeren bir öğünle birlikte tüketilmesi demir emilimini artırır. Kansızlıktan korunmak ve kansızlık oluştuktan sonra daha etkin ve hızlı bir şekilde tedavi edilebilmek için her yaş grubunda vitamin kaynağı olan meyve suyu tüketimine özen gösterilmelidir.” dedi.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Görme bozukluklarının psikolojik etkilerine dikkat mask
Görme bozukluklarının psikolojik etkilerine dikkat
İnsan sağlığının en büyük tehdidi sigara mask
İnsan sağlığının en büyük tehdidi sigara
Eksik dişlerinizi tamamlamak için süreniz sınırlı mask
Eksik dişlerinizi tamamlamak için süreniz sınırlı
Doğumsal kalp hastalığı ‘zirveye’ çıkmaya engel değil mask
Doğumsal kalp hastalığı ‘zirveye’ çıkmaya engel değil
Minik Yusuf Kamil’in bacak uzatma ameliyatı gerçekleşti mask
Minik Yusuf Kamil’in bacak uzatma ameliyatı gerçekleşti
Kalp hastalarının uyku apnesi tedavisinde geç kalınmamalı mask
Kalp hastalarının uyku apnesi tedavisinde geç kalınmamalı
Baba olmayı önleyen 10 tehlike mask
Baba olmayı önleyen 10 tehlike
“Her Hasta Ayrı Bir Öykü” mask
“Her Hasta Ayrı Bir Öykü”
Çocuklarda kahvaltı alışkanlığı akademik başarıyı artırıyor mask
Çocuklarda kahvaltı alışkanlığı akademik başarıyı artırıyor
Kışın cildi koruyan 10 besin mask
Kışın cildi koruyan 10 besin

Bugün 10:31 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Görme bozukluklarının psikolojik etkilerine dikkat mask
Görme bozukluklarının psikolojik etkilerine dikkat
Baba olmayı önleyen 10 tehlike mask
Baba olmayı önleyen 10 tehlike
Gençler rötuşlanmış selfie fotoğraflarıyla estetik yaptırmaya geliyor mask
Gençler rötuşlanmış selfie fotoğraflarıyla estetik yaptırmaya geliyor
Kalp krizi ve inme riski yalnızca sigara içenlere göre daha yüksek mask
Kalp krizi ve inme riski yalnızca sigara içenlere göre daha yüksek
Geçen yılın ilk on ayında 327 bin 873 reçete kesildi mask
Geçen yılın ilk on ayında 327 bin 873 reçete kesildi
İçimi hafif sigaralar bırakmaya çare olmuyor mask
İçimi hafif sigaralar bırakmaya çare olmuyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Büyükşehir konutları satışta mask
Büyükşehir konutları satışta
Başkentin en büyük mesire alanı yaza hazırlanıyor mask
Başkentin en büyük mesire alanı yaza hazırlanıyor
Baba olmayı önleyen 10 tehlike mask
Baba olmayı önleyen 10 tehlike
Büyükşehir Gayrimüslim Mezarlarını Onarıyor mask
Büyükşehir Gayrimüslim Mezarlarını Onarıyor
Bahçıvanlık kursu kayıtları başladı mask
Bahçıvanlık kursu kayıtları başladı
Kışın cildi koruyan 10 besin mask
Kışın cildi koruyan 10 besin

GALERİ

Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL