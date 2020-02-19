Dansla farkındalık yaratıyorlar

Çankaya Belediyesinin “Engelleri Kaldırın” projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi Engelsiz Hacettepe Topluluğu ile ortaklaşa düzenlediği 'Dans Et, Hayal Et, Fark Et' etkinliği, belediyenin Çağdaş Sanatlar Merkezinde izleyicilerle buluştu.
Engellilerin sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla Çankaya Belediyesinin Hacettepe Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği etkinlik belediyenin Çağdaş Sanatlar Merkezinde Ankaralılarla buluştu. Engelsiz Hacettepe Topluluğu'na bağlı Devinimler Yaşama Dans Topluluğunun sahneye koyduğu gösteri izleyicilerden tam not aldı.
Engelleri Kaldırın projesi kapsamında Hacettepeli gençlerin farkındalık oluşturmak için sahneye koyduğu 'Dans Et, Hayal Et, Fark Et' danslı gösterisi insanların engelli bireylere yaklaşımı konusunda bilinçlenmesine katkı sundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz