Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin, hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. İdlib’de verilen mücadele bugün için değil yarınlar için veriliyor. Gün kurtarılmak istense, ülkemiz ekonomik sıkıntıya girer şeklinde bir düşünceye sahip olunsaydı bu operasyonlar yapılmazdı. Çoğunun da yüreği yetmez bu operasyonu yapmaya. Mücadeleyi kahramanlar yapar, tarihi kahramanlar yazar” dedi.

Ayrıca Altınok; Keçiören’de, 34 kahraman İdlib şehidinin adının yaşatılacağı bir park inşa edileceğini, şehit aileleri ve gaziler için de bir destek kampanyası başlatılacağını söyledi.

“ASIL HEDEF TÜRKİYE”

Başkan Turgut Altınok ve beraberinde yüzlerce Keçiören Belediyesi personeli ile vatandaşlar Bahar Kalkanı Harekâtı’na destek ve İdlib şehitlerini anmak için Keçiören Kalaba Kent Meydanında toplandı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” ve “Biz Türkiye’yiz” sloganları atan Keçöerenliler, İdlib’e yönelik Harekâta dualarla destek verdi.

Başkan Altınok, Keçiören Belediyesi önünde toplanan gruba hitaben yaptığı konuşmada Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun bulunduğu coğrafyaya yönelik hazırlanan senaryoların oynanmaya başladığına dikkati çekti.

Altınok, “Komşunuz Suriye ve aynı zamanda Irak, Libya, Yemen hepsi yanıyor. Buralarda oyunun oynanmasını isteyenlerin ve senaryoyu yazanların asıl hedefi Türkiye’dir. Amaçları Ortadoğu’da yanan ateşi Türkiye’nin kapısına getirmek ve Türkiye’yi yakmak, bölmek ve parçalanmaktır.” dedi.

“DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ”

Savaş sözünün kötü olduğunu ancak gerektiğinde vatanın bütünlüğü için elzem bir durum olduğunu da hatırlatan Başkan Altınok şunları söyledi:

“Vatanımızı koruyacaksak onu sınırlarımız içerisinde değil sınırın ötesinde koruyabiliriz. Ülkemizdeki birlik, beraberlik ve kardeşliği korumak için İdlib’de, sınır ötesinde mücadele ediyor ve şehitler veriyoruz. Vatan olmanın ve büyük devlet olmanın bir bedeli var. Devletimizin yaptığı operasyonun arkasındayız, savaşsa savaşmaya, hatta Şam’a gitmeye de hazırız. Bizi ne savaşlar ne uçaklar ne de mermiler durdurabilir. Her birimiz bir Mehmet, her birimiz bir mermi, her birimiz bir füzeyiz. Çanakkale bunun en somut örneğidir. Vatanımız, milletimiz, devletimiz ve bayrağımız uğruna dünyanın her köşesine hakkı, adaleti götürmüş, yeri geldiğinde de seve seve şehadet şerbetini içmiş olan bir milletin evlatlarıyız.

SURİYE'DE DÜŞMANIN RENGİ VE BAYRAĞI BELLİ DEĞİL

Bu milleti öyle koruyan öyle manevi sigortalarımız var ki, bu millet Peygamber Efendimiz (s.a.v) duasına mazhar olmuş olmuş asil bir millettir. Türkiye Cumhuriyeti küllerinden doğmuş bir devlet ve millettir. Nasıl Çanakkale'de yedi düvele karşı savaştıysak bugün yedi düvele karşı savaşıyoruz. Çanakkale'de düşmanların rengi ve bayrağı belliydi, ancak Suriye'de düşmanın rengi ve bayrağı belli değil. Dost görünüp ihanet edenler, dost görünüp hainlik yapanlar var. Bu nedenle de Türkiye hakkını ve hukukunu üzerine düşeni yapmaktadır. Rabbim devletimizi payidar, cumhuriyetimizi kıyamete kadar var etsin. Mehmetçiğimizi galip ve muzaffer eylesin. Devletimizi ve milletimizi her türlü kötülüklerden korusun.”

“ŞEHİTLİK EN YÜCE MAKAMDIR”

Şehitlik mertebesinin herkese nasip olmayacağının da altını çizen Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu vatan dolar, avro ya da altınla satın alınmadı. Elimizdeki bayrağımızın rengi şehitlerimizin kanının rengidir. Vatanımızın her köşesi şehit kanlarıyla sulanmıştır. Birçok Osmanlı padişahı, ‘Rabbim beni şehit olarak yanına al’ diyerek dua etmiştir. Allah'ın vereceği en yüce rütbe, en yüce makam şehitliktir. Rabbimiz, ‘Siz onlara ölü demeyin şehitler ölmez’ buyuruyor. Bu milleti koruyan öyle manevi sigortalarımız var ki, bu millet Peygamber Efendimiz (s.a.v) duasına mazhar olmuş olmuş asil bir millettir. Duamız başka şehitlerimizin gelmemesi için. Bu coğrafya tarih boyunca şehitler vermiştir. Teslim olursak şehidimiz de olmaz ama biz teslim olmayacağız.”

“KİMSE KÜÇÜK HESAP İÇERİSİNDE OLMASIN”

Suriye’de yaşananların iç siyasete alet edilmemesi gerektiğine de vurgu yapan Başkan Altınok şu ifadeleri kullandı:

“Rusya, Amerika, Çin ellerine kâğıt ve kalemi alıp operasyonlarını gerçekleştirmek istiyor. Türkiye de kâğıt ve kalemi vermiyor, operasyon yapmalarına izin vermiyor. Partimiz, düşüncemiz, zihniyetiniz ne olursa olsun mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır. Kimse ihanet ve küçük hesap içerisinde olmamalı. Buradan siyasi bir rant çıkarmanın peşinde olmamalı. Çünkü vatanımız varsa varız yoksa yokuz. Şu an ülkemizin sınır kapıları açıldı ve Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu insanlar keyfi olarak vatanlarından gitmiyor. Bunların vatanı, umudu, onları orada bağlayacak bir şey kalmadığı için ülkelerini terk ediyor.”

“34 ŞEHİDİMİZİN İSMİNİ PARKIMIZDA YAŞATACAĞIZ”

Başkan Altınok, İdlib’de şehit olan 34 Mehmetçiğin adının yaşatıldığı bir park inşa edeceklerini ve şehit aileleri ve gaziler için de destek kampanyası başlatacaklarını belirterek konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Bize bu vatanı vatan kılan şehitlerimize ve ailelerine de sahip çıkacağız. Çünkü şehitlerine ve gazilerine sahip çıkmayan devletler ve millet ver bir gün uğrunda şehit ve gazi verecek kimseyi bulamazlar. Bu vatan da yaşayan kim olursa olsun isterse bir villada isterse bir gecekonduda otursun, bu topraklarda yaşamayı şehitlerimize borçludur. Biz de şehitlerimizin adını yaşatacağımız bir park yapacağız ve 34 şehidimizin ismini yaşatacağız. Ayrıca şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için de bir destek, yardımlaşma ve dayanışma kampanyası başlatıyoruz. Keçiören Belediyesi tarafından açılacak hesapta toplanan paraları şehit ailelerimize teslim edeceğiz. Gönüllerden ne koparsa az çok demeden şehitlerimize ve gazilerimize sahip çıkacağız. Şehitlerimiz kahraman milletimizin başının üstünde ve göklerin üstünde yıldız olarak kıyamete kadar yaşayacaklar.”