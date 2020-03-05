Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:03 TSİ- Belediye G: Bugün 13:00 TSİ

Yenimahalle LÖSEV ile bilinçleniyor

Yenimahalle Belediyesi, LÖSEV’in (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) “Belediyeler LÖSEV ile Bilinçleniyor” çalışması kapsamında, kanser hastalığı konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen eğitim seminerine ev sahipliği yaptı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Yenimahalle Belediyesi, LÖSEV’in (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) “Belediyeler LÖSEV ile Bilinçleniyor” çalışması kapsamında, kanser hastalığı konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen eğitim seminerine ev sahipliği yaptı.

LÖSEV sorumlusu Macide Ercan tarafından, YENİMEK Barıştepe Kurs Merkezi’nde, kansere karşı farkındalık uyandırmak amacıyla düzenlenen bilgilendirme seminerinde; kansere karşı korunma yolları, sağlıklı beslenmenin ve spor yapmanın kanserle mücadelede önemine vurgu yapıldı.

“Her yıl 200 bin yeni kanser vakası”

Ülkemizde her yıl binlerce yeni kanser tanısının konulduğunun altını çizerek sözlerine başlayan Ercan “ LÖSEV olarak 42 bini aşkın kanser hastasına sosyal ve psikolojik katkının yanında tedavi desteği veriyoruz. LÖSEV gönüllüleri ve bağışçılarının katkısıyla ulaştığımız hasta ve hasta yakını sayısı her gün çoğalıyor. “Belediyeler LÖSEV ile Bilinçleniyor” projesi kapsamında “Yenimahalle LÖSEV ile Bilinçleniyor” adlı eğitim seminerleri düzenliyoruz. Bu seminerlere Barıştepe Kurs Merkezinden start verdik. Kanser konusunda toplumu bilinçlendirmek adına yıllardır bize destek olan Fethi Yaşar’a teşekkür ediyoruz.” dedi.

Yenimahalle’den kanserle mücadeleye tam destek

40’ın üzerinde YENİMEK kursiyerinin katıldığı farkındalık seminerinde gönüllülük esasının önemine vurgu yapan Macide Ercan “ YENİMEK merkezlerinde kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünler ilk olarak İstanbul ve Ankara’da açtığımız, Türkiye’nin birçok şehrinde yıl içerisinde açılışını yapacağımız LÖSEV İyilikler Çarşısı’nda 20 bin kanser hastasına maddi, eşya ve gıda yardımı sağlayacak. YENİMEK ürünleri LÖSEV Emek Atölyesi Projesiyle hastalarla buluşacak. Türkiye’de her yıl 200 bin yeni kanser vakası yaşanıyor. Bu derece tehlikeli boyuta ulaşan kanser hastalığını yenmek amacıyla yapılması gerekenleri toplumumuza anlatmak zorundayız. İhtiyacı olana yardım etmek ve gönüllü olmak bizim kültürümüzde var. Amacımız kanser hastalarına ve yakınlarına ulaşmak, gereken desteği sağlamak ve kanser hastalığı konusunda farkındalık yaratmak.” şeklinde konuştu.

Seminerler 27 Mart’a kadar 19 YENİMEK noktasında

YENİMEK Barıştepe Kurs Merkezinden start veren farkındalık seminerleri 3-27 Mart tarihleri arasında Kaletepe, Ata, Meydan, Karşıyaka, Uğrak, Gazi, Yakacık, Ergazi, Serhat Kurs Merkezi gibi 19 YENİMEK noktasında ilçe sakinleri için düzenlenecek.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kadın Ressamların 50. Yıl Sergisi ÇSM’de mask
Kadın Ressamların 50. Yıl Sergisi ÇSM’de
Arıcılık Eğitimlerinden 80 vatandaş yararlandı mask
Arıcılık Eğitimlerinden 80 vatandaş yararlandı
Kahramankazan'da okullar dezenfekte ediliyor mask
Kahramankazan'da okullar dezenfekte ediliyor
"Kraliçe Lear" Çankayalılarla buluştu mask
"Kraliçe Lear" Çankayalılarla buluştu
Yenimahalle adını finale yazdırdı mask
Yenimahalle adını finale yazdırdı
Kent Temizliğinde Büyükşehir Damgası mask
Kent Temizliğinde Büyükşehir Damgası
Başkan Altınok: "Engellilerimize gelişmiş ülkeler seviyesinde hizmet veriyoruz" mask
Başkan Altınok: "Engellilerimize gelişmiş ülkeler seviyesinde hizmet veriyoruz"
2000 fidan minik öğrencilere emanet mask
2000 fidan minik öğrencilere emanet
8 Mart’ta annelerine sürpriz yapacaklar mask
8 Mart’ta annelerine sürpriz yapacaklar
Başkent’te Kadınlar Günü Haftası dolu dolu geçecek mask
Başkent’te Kadınlar Günü Haftası dolu dolu geçecek

Bugün 12:03 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kadın Ressamların 50. Yıl Sergisi ÇSM’de mask
Kadın Ressamların 50. Yıl Sergisi ÇSM’de
Arıcılık Eğitimlerinden 80 vatandaş yararlandı mask
Arıcılık Eğitimlerinden 80 vatandaş yararlandı
Kahramankazan'da okullar dezenfekte ediliyor mask
Kahramankazan'da okullar dezenfekte ediliyor
"Kraliçe Lear" Çankayalılarla buluştu mask
"Kraliçe Lear" Çankayalılarla buluştu
Yenimahalle LÖSEV ile bilinçleniyor mask
Yenimahalle LÖSEV ile bilinçleniyor
Yenimahalle adını finale yazdırdı mask
Yenimahalle adını finale yazdırdı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
"Suriye'de ne işimiz var?" sorusuna Türk Hukuk Enstitüsü'nden cevap! mask
"Suriye'de ne işimiz var?" sorusuna Türk Hukuk Enstitüsü'nden cevap!
Telefonunuz sizi dinliyor mu? mask
Telefonunuz sizi dinliyor mu?
Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor mask
Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor
Başkan Yavaş'tan, Vatandaş İhbarına Anında Müdahale mask
Başkan Yavaş'tan, Vatandaş İhbarına Anında Müdahale
İdrarda kan neyin habercisi? mask
İdrarda kan neyin habercisi?
Korona Virüsüne Karşı Önleminizi Alın mask
Korona Virüsüne Karşı Önleminizi Alın

GALERİ

ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL