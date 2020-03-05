Yenimahalle Belediyesi, LÖSEV’in (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) “Belediyeler LÖSEV ile Bilinçleniyor” çalışması kapsamında, kanser hastalığı konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen eğitim seminerine ev sahipliği yaptı.

LÖSEV sorumlusu Macide Ercan tarafından, YENİMEK Barıştepe Kurs Merkezi’nde, kansere karşı farkındalık uyandırmak amacıyla düzenlenen bilgilendirme seminerinde; kansere karşı korunma yolları, sağlıklı beslenmenin ve spor yapmanın kanserle mücadelede önemine vurgu yapıldı.

“Her yıl 200 bin yeni kanser vakası”

Ülkemizde her yıl binlerce yeni kanser tanısının konulduğunun altını çizerek sözlerine başlayan Ercan “ LÖSEV olarak 42 bini aşkın kanser hastasına sosyal ve psikolojik katkının yanında tedavi desteği veriyoruz. LÖSEV gönüllüleri ve bağışçılarının katkısıyla ulaştığımız hasta ve hasta yakını sayısı her gün çoğalıyor. “Belediyeler LÖSEV ile Bilinçleniyor” projesi kapsamında “Yenimahalle LÖSEV ile Bilinçleniyor” adlı eğitim seminerleri düzenliyoruz. Bu seminerlere Barıştepe Kurs Merkezinden start verdik. Kanser konusunda toplumu bilinçlendirmek adına yıllardır bize destek olan Fethi Yaşar’a teşekkür ediyoruz.” dedi.

Yenimahalle’den kanserle mücadeleye tam destek

40’ın üzerinde YENİMEK kursiyerinin katıldığı farkındalık seminerinde gönüllülük esasının önemine vurgu yapan Macide Ercan “ YENİMEK merkezlerinde kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünler ilk olarak İstanbul ve Ankara’da açtığımız, Türkiye’nin birçok şehrinde yıl içerisinde açılışını yapacağımız LÖSEV İyilikler Çarşısı’nda 20 bin kanser hastasına maddi, eşya ve gıda yardımı sağlayacak. YENİMEK ürünleri LÖSEV Emek Atölyesi Projesiyle hastalarla buluşacak. Türkiye’de her yıl 200 bin yeni kanser vakası yaşanıyor. Bu derece tehlikeli boyuta ulaşan kanser hastalığını yenmek amacıyla yapılması gerekenleri toplumumuza anlatmak zorundayız. İhtiyacı olana yardım etmek ve gönüllü olmak bizim kültürümüzde var. Amacımız kanser hastalarına ve yakınlarına ulaşmak, gereken desteği sağlamak ve kanser hastalığı konusunda farkındalık yaratmak.” şeklinde konuştu.

Seminerler 27 Mart’a kadar 19 YENİMEK noktasında

YENİMEK Barıştepe Kurs Merkezinden start veren farkındalık seminerleri 3-27 Mart tarihleri arasında Kaletepe, Ata, Meydan, Karşıyaka, Uğrak, Gazi, Yakacık, Ergazi, Serhat Kurs Merkezi gibi 19 YENİMEK noktasında ilçe sakinleri için düzenlenecek.