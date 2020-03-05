Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 13:15 TSİ- Ekonomi G: Dün 14:45 TSİ

​TEB’den emeklilere 1.250 TL’ye varan promosyon

Türk Ekonomi Bankası (TEB), emekliler için yeni bir kampanyayı daha hayata geçiriyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türk Ekonomi Bankası (TEB), emekliler için yeni bir kampanyayı daha hayata geçiriyor. Kampanya kapsamında, emekli maaşı 2.500 TL üzerinde olup maaşını TEB’e taşıyarak 1.250 TL almaya hak kazanan emekliler, 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katarak toplam 2.750 TL’ye varan promosyondan yararlanma imkanına sahip olacak.

TEB, 5 Mart tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik başlattığı kampanya kapsamında, maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emekliler 850 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alan emekliler ise 1.125 TL promosyon avantajından yararlanacak. Emekli maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 1.250 TL promosyon alabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin TEB’de en az iki adet aktif otomatik fatura ödeme talimatı olması veya kampanya dönemi içinde en az iki yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi ve ayrıntılı bilgi için TEB şubelerine başvurması gerekiyor.

Ayrıca TEB, yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katan müşterilerine de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500TL’ye varan ödeme yapıyor. Böylece, emekli maaşı 2.500 TL üzerinde olup maaşını TEB’e taşıyarak 1.250 TL almaya hak kazanan emekliler, 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katarak toplam 2.750 TL’ye varan promosyondan yararlanma imkanına sahip olacak.

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmeti hattı da kuran TEB, emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları EFT ve havale işlemlerinden ücret almıyor. TEB şubelerinde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz ve ATM’lerden yüksek çekim limiti, TEB’in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetler arasında yer alıyor.

Mevcutta TEB’den emekli maaşını alan müşteriler ise, Mart ayı içerisinde TEB kredi kartlarına başvurusu yapması durumunda onaylanan kredi kartları ile yapacakları market harcamalarında 30 Haziran tarihine kadar 150 TL’ye varan indirime de hak kazanıyor.

Dün 13:15 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
LPG’li araç satışları rekor kırdı mask
LPG’li araç satışları rekor kırdı
GGYD ve KAİSDER’in İşbirliğinden “Vergi” çıktı! mask
GGYD ve KAİSDER’in İşbirliğinden “Vergi” çıktı!
Ocak Ayının kazandıranı Borsa oldu! mask
Ocak Ayının kazandıranı Borsa oldu!
2020’nin ilk konut satış istatistikleri belli oldu mask
2020’nin ilk konut satış istatistikleri belli oldu
Baran: “Küçük perakendeciler için tek yol birleşmek” mask
Baran: “Küçük perakendeciler için tek yol birleşmek”
“Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü” PTT’nin mask
“Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü” PTT’nin
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
"Suriye'de ne işimiz var?" sorusuna Türk Hukuk Enstitüsü'nden cevap! mask
"Suriye'de ne işimiz var?" sorusuna Türk Hukuk Enstitüsü'nden cevap!
Telefonunuz sizi dinliyor mu? mask
Telefonunuz sizi dinliyor mu?
Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor mask
Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor
Başkan Yavaş'tan, Vatandaş İhbarına Anında Müdahale mask
Başkan Yavaş'tan, Vatandaş İhbarına Anında Müdahale
​TEB’den emeklilere 1.250 TL’ye varan promosyon mask
​TEB’den emeklilere 1.250 TL’ye varan promosyon
Korona Virüsüne Karşı Önleminizi Alın mask
Korona Virüsüne Karşı Önleminizi Alın

GALERİ

ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL