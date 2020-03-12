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Osmanlıspor hazırlıkları tamamladı

Başkent ekibi yarın sahasında Eskişehirspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Başkent ekibi yarın sahasında Eskişehirspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

TFF 1. Lig’in 27. haftasında sahasında Eskişehirspor’la karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki haftanın son antrenmanı 1 saat sürdü.

Isınmaya yönelik pas çalışmasıyla başlayan antrenman koordinasyona yönelik oyunla devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılı ekip sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
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