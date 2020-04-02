Beypazarı Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Şefkat Eli projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdürüyor.

Belediye ekipleri bir yandan koronavirüs ile mücadele ederken diğer yandan da ilçede yaşayan bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelere sürekli olarak gerçekleştirmiş olduğu yardımlara devam ediyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘’Benimsemiş olduğumuz sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç duyulan her alanda hemşehrilerimizin yanındayız. Hayata geçirdiğimiz Şefkat Eli projesi kapsamında ilçemizde yaşayan tüm ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte de yaptığımız yardımları artırarak devam ediyoruz.’' dedi.