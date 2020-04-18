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Trump'tan korkunç tahmin: "Koronavirüs kaynaklı 100 binin altında ölüm olacağını düşünüyoruz"

Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump: - "Salgının artışının bittiğini düşünüyorum"
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınının artışının bittiğine inandığını ve virüs nedeniyle can kayıpları konusundaki beklentilerinin 60 ila 65 bine düştüğünü açıkladı. 

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi. 

Tünelin sonunda ışık olduğunu vurgulayan Trump, "Aldığımız önlemlerle belki de milyonlarca hayat kurtardık. Yakın zamana kadar virüs nedeniyle 100 ila 240 bin kişinin ölmesi bekleniyordu. Ancak artık 100 binin altında ölüm olacağını düşünüyoruz. 60 ila 65 bin ölümün yaşanacağı bir döneme doğru gidiyoruz." dedi. 

Bazı eyalet valilerinin de çok iyi iş çıkardığını kaydeden Trump, "Salgının artışının bittiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

- Tarım sektörüne 19 milyar dolarlık paket 

Trump ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan Amerikan çiftçilerine de yardım paketi açtıklarını duyurarak, "Tarım Bakanlığı bugün, 19 milyar dolarlık program başlattı. Bu programla çiftçilerimize doğrudan ödeme yapacağız. Aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için büyük miktarda et, süt ve gıda ürünü satın alımı olacak." diye konuştu. 

Eyaletlerin haftalık test kapasitesini de artırmayı amaçladıklarını kaydeden Trump, buralara da test kiti gönderilmesi noktasında yardımcı olacaklarını ifade etti. 

- ABD diğer ülkelere solunum cihazı yardımı yapacak 

Trump, ABD'nin stoğunda yakında çok sayıda solunum cihazı olmasını beklediklerini vurgulayarak, "Şu anda solunum cihazı krallığı kurduk, yüz binlercesi üretim aşamasında. Bunlara bizim ihtiyacımız yok. Bugün Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile görüştüm. Onlara solunum cihazı yardımı yapacağımızı söyledim. Başka ülkelere de bu konuda yardım yapacağız." açıklamasında bulundu. 

ABD'deki virüs önlemlerinin kademeli olarak kaldırılmasına ilişkin dün bir plan yayımladıklarını anımsatan Trump, "Bundan sonra basında test kapasitemize ilişkin yanlış ve yalan bilgiler yayan bazı partizan sesler yükseldi. Bu kişiler, bizim devasa test kapasitemizi anlamakta zorluk yaşıyor. Biz sıfır noktasından başladık. Bizden önce çok çağ dışı ve bitik bir sistem vardı." dedi. 

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