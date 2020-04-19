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Bakan Selçuk: 2 milyon 300 bin haneye 1.000 TL ödemeleri bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000’er TL nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000’er TL nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, ilk desteğin, düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldığını anımsatan Bakan Selçuk; “Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız 3 fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye Faz 2 kapsaminda 1.000 TL nakdi yardım yapıyoruz.” diye konuştu.

2 MİLYON 300 BİN HANEYE 1.000’ER TL NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI

İlk destekte olduğu gibi, bu hanelerin hali hazirda Sosyal Yardımlar sisteminde  kayıtlı olduğundan herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını vurgulayan Selçuk; “1.000 TL nakdi destek ödemesi bugün, bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi, bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek, elden teslim ediliyor.” dedi.

3. Faz Ödemeleri İçin Başvuru Alınacak

3. Faz 1000’er TL ödemeleri için başvuruların e-devlet üzerinden alınmaya başlanacağını da belirten Bakan Selçuk: “Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil; hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz.” ifadesinde bulundu.

Bakan Selçuk,  3. Faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.

Bugün 15:32 TSİ - Ekonomi

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