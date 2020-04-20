"İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz” İletişim Başkanlığından ‘Şehitler Haftası' paylaşımı

İletişim Başkanlığı Şehitler Haftası nedeniyle bir video klip yayımladı. Klipte bir çok şehide yer verilirken, izleyenleri duygulandırdı. Başkanlıktan yapılan video paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Çanakkale’den Milli Mücadele’ye, 15 Temmuz’dan Bahar Kalkanı’na, Zeytin Dalı’na... İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz. Sizi unutmadık, unutmayacağız...”