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"İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz” İletişim Başkanlığından ‘Şehitler Haftası' paylaşımı

İletişim Başkanlığı, İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz. Sizi unutmadık, unutmayacağız...”
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İletişim Başkanlığı Şehitler Haftası nedeniyle bir video klip yayımladı. Klipte bir çok şehide yer verilirken, izleyenleri duygulandırdı. Başkanlıktan yapılan video paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Çanakkale’den Milli Mücadele’ye, 15 Temmuz’dan Bahar Kalkanı’na, Zeytin Dalı’na... İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz. Sizi unutmadık, unutmayacağız...”

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