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Bugün 22:00 TSİ- Eğitim

YÖK Başkanı Saraç yurt dışındaki akademisyenler ve öğrencileri uyardı

YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, “Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ülkemize dönüşlerine ilişkin yürütülen çalışmalar doğrultusunda 72 ülkeden 105 sefer planlanmaktadır. Yurt dışında bulunan ve Türkiye’ye dönmek isteyen akademisyen ve öğrencilerimizin ilgili büyükelçilik/başkonsolosluklar ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır” dedi.
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Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) M. A. Yekta Saraç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yurt dışında bulunan ve Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye’ye dönmek isteyen akademisyenler ile öğrencileri uyardı. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrası yurt dışında bulunan ve Türkiye’ye dönmek isteyen akademisyenler ile öğrencilere sosyal medya hesabı üzerinden seslenen Saraç, “Covid-19 salgını nedeniyle yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ülkemize dönüşlerine ilişkin Dışişleri Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar doğrultusunda 72 ülkeden 105 sefer planlanmaktadır. Yurt dışında bulunan ve Türkiye’ye dönmek isteyen akademisyen ve öğrencilerimizin ilgili büyükelçilik/başkonsolosluklar ile iletişime geçmeleri, ayrıca Dışişleri Bakanlığımızın kurumsal web sayfası ve sosyal medya hesaplarından gelişmeleri takip etmeleri önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Bugün 22:00 TSİ İHA Ankara- Eğitim

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