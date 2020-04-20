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Bugün 22:00 TSİ- Ekonomi

Nakdi destek ödemelerinin bugün başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000’er TL nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
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Bugün 22:00 TSİ İHA Ankara- Ekonomi

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