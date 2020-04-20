Bugün 22:00 TSİ - Ekonomi

Nakdi destek ödemelerinin bugün başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000’er TL nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.