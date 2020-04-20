Bugün 22:00 TSİ- Ekonomi
Nakdi destek ödemelerinin bugün başlıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000’er TL nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz