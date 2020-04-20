Bakan Varank: "Mayıs sonuna kadar beş bin solunum cihazı üretilmiş olacak"

Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı düzenlenen törenle hizmete açılıyor. Açılış nedeniyle hastanede gerçekleştirilen törene, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve yetkililer katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans ile bağlandı.

“YERLİ VE MİLLİ YOĞUN BAKIM SOLUNUM CİHAZLARININ İLK TESLİMATINI DA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Cumhurbaşkanım, liderliğinizde 18 yılda adeta sıfırdan inşa edilen ekosistemin, sağlık alanındaki dev yatırımların, Türkiye’yi nasıl güçlü kıldığı bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Koronavirüs salgını pek çok gelişmiş ülkeyi aciz bırakırken, Türkiye ayaklarının üzerinde dimdik duruyor. İşte bugün bu ekosistemin bir parçası olacak muhteşem bir hastanenin açılışındayız. Bu süreçte büyük fedakarlık gösteren, canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha huzurunuzda teşekkür ediyorum. Başakşehir Şehir Hastanesi gibi modern yatırımlar sağlık çalışanlarımızın emeklerine yaraşır adımlardır. Bugün hastanemizin açılışının yanında yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarının ilk teslimatını da gerçekleştiriyoruz” dedi.

“BUGÜN BU CİHAZLARI YA DA PARÇALARINI PARASINI VERSENİZ DAHİ SATIN ALAMIYORSUNUZ"

Salgın öncesi Türkiye’de birçok önlemin alındığına dikkat çeken Bakan Varank, “Küresel salgın henüz ülkemiz sınırlarına girmeden çok önce tedbirlerimizi almaya başladık. Bu salgında en kritik ihtiyaçlardan birinin yoğun bakım solunum cihazları olduğunu biliyorduk. Sağlık Bakanlığımızın envanteri solunum cihazı noktasında da güçlü. Ama biz, süreç içinde bir sıkıntıyla karşılaşmamak adına, bu işin ne kadar kritik olduğunun bilinciyle hareket ettik. Malumunuz, “bugün” bu cihazları ya da parçalarını parasını verseniz dahi satın alamıyorsunuz. İşte bu yüzden kendi imkanlarımızla bu cihazları üretmek için Sağlık Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde sürecin daha başında harekete geçtik. Çünkü biz, araştırma geliştirme alt yapılarımıza, çalışkan ve becerikli mühendislerimize güveniyoruz. Nitekim Bakanlığımızın destekleriyle kurulan Biosys isimli bir girişim firmasının bu alanda yaptığı çalışmalar, geliştirdiği bir ürün vardı. Bu çalışmaları hızla seri üretime dönüştürmek için yerli firmalarımız bir milli seferberlik başlattı. Onlarca Türk mühendis bir araya geldi. Gece gündüz çalıştılar. Ve büyük bir özveriyle sadece 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından ilk yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazını indirdiler” dedi.

“BUGÜN TESTLERİ TAMAMLANMIŞ ÜRÜNLERİN BİR KISMINI SAĞLIK BAKANLIĞIMIZA TESLİM EDİYORUZ"

Testleri tamamlanan cihazlarla ilgili konuşan Bakan Varank, “Bugün testleri tamamlanmış ürünlerin bir kısmını Sağlık Bakanlığımıza teslim ediyoruz. İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak. Tüm çabamız, sağlık çalışanlarımızın insanüstü emeklerine bir nebze de olsa katkı sağlamak. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Biz bu cihazları sadece ülkemiz için değil şu an bu salgınla boğuşan tüm insanlık için ürettik. Ülkemizin ihtiyacının olmadığı durumlarda diğer ülkelere de bu cihazlar çok rahat bir şekilde gönderebilir. Böyle bir küresel salgın döneminde yardım isteyen değil yardım eden bir ülke olmak bizleri gururlandırıyor. Bu Türkiye’nin gücüdür. Bu Türk mühendislerinin gücüdür. Ben o yüzden, şuan burada bulunan mühendislerimiz nezdinde bu işte emeği geçen herkese, özellikle Arçelik, Aselsan, Baykar, Biosys firmalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim inşallah bu sıkıntılı dönemin üstesinden ülkece gelmeyi bizlere nasip etsin diyorum. Hem Başakşehir Şehir Hastanemizin hem de yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.