Türkiye’de korona virüs nedeniyle 127 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan testler sonucunda son 24 saat içinde 3 bin 977 yeni vaka tespit edildiğini ve bu sayılarla beraber Türkiye genelindeki vaka sayısının 86 bin 306’ya yükseldiğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde korona virüs tedavisi gören bin 523 kişinin iyileştiğini ve bu sayılarla beraber toplam iyileşen hasta sayısının 11 bin 976 olduğunu bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz