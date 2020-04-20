Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan personellerin kullandığı araçlar korona virüs (Covid-19) salgınına karşı düzenli olarak dezenfekte edilirken, araçlarda sosyal mesafe kuralı titizlikle uygulanıyor.
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MSB personelinin kullandığı araçlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki personellerin kullandığı araçlar, korona virüs salgınına karşı düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz