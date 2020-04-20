Malatyaspor’da grup idmanları başladı

Nurettin Soykan Tesisleri’ni dönüşümlü kullanan futbolcuların sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek 4’erli gruplar halinde çalıştığı bildirildi.
Korona virüs salgını nedeniyle bireysel çalışmaların sürdüğü Yeni Malatyaspor’da, futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak Nurettin Soykan Tesisleri’nde 4’lü gruplar halinde çalıştıkları bildirildi. Takım çalışmalarına ise mayıs ayında başlanılacağı ifade edildi.
Öte yandan Yeni Malatyaspor’da teknik heyet ve yönetimin telekonferans yönetimiyle bir toplantı yapacağı da öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz