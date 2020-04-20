Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,78’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 766,06 puanlık artışla 98 bin 945,88 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Holding endeksi ise 0,03 azaldı.