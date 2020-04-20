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Bugün 22:40 TSİ- Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 376,60 lira oldu.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 376,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 376,60 liradan, 2 bin 467 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 489 liradan, 338 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 342 liradan, 2 bin 408 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 418 liradan, bin 223 liradan alınan Yarım Ziynet bin 233 liradan ve 611 liradan alınan Çeyrek Ziynet 616 liradan satıldı.

Bugün 22:40 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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