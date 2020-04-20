’Yılın Ürünleri’ dijital ödül töreniyle açıklanacak

Dünyanın en eski ve köklü programlarından biri olduğu belirtilen ve 1987’den günümüze kadar 45 ülkede 4.5 milyar tüketiciye ulaşan Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ) programının 2020 ödülleri, 21 Nisan 2020 Salı günü gerçekleştirilecek online ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Türkiye’nin ilk dijital ödül töreni olduğu belirtilen etkinlik saat 21.00’da başlayacak ve Türk tüketicilerinin oylarıyla ödül kazanan inovatif ürünler açıklanacak. Ünlü radyo programcısı Geveze’nin sunacağı ödül törenini canlı izlemek ve katılmak isteyenler, töreni yilinurunu.com.tr sitesi üzerinden online takip edebilecek.

TÜRKİYE’DE 5’İNCİ KEZ DÜZENLENİYOR

YSÜ bu yıl Türkiye’de 5’inci kez düzenlenirken, geride kalan 4 yıl içinde gıda, içecek, kişisel bakım, anne ve bebek, temizlik, sağlık ve sigorta kategorilerinde toplam 37 inovatif ürünün Türk tüketicilerinin oylarıyla ödüllendirilirken, Yılın Seçilmiş Ürünü programının 2020 yılı kazananları, araştırma şirketi Nielsen’in Türkiye genelinde 4 bin 99 tüketici ile yüz yüze görüşerek yaptığı anketler sonucunda belirlendiği kaydedildi

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