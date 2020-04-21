Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:10 TSİ- Ekonomi

Tarımsal girdi fiyat endeksi şubatta arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) 2020 şubat döneminde yıllık yüzde 8,97, aylık yüzde 0,47 arttı.
mask

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 şubat dönemi tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; Tarım-GFE (2015=100), 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,39 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,43, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,72 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 8,84, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 9,77 artış gösterdi.

YILLIK EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 1,55 İLE GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLER ALT GRUBUNDA OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 0,95 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 0,91 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 9,74 ile hayvan yemi, yüzde 10,66 ile malzemeler ve yüzde 14,03 tohum ve dikim materyali alt gruplarında gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 1,58 İLE ENERJİ VE YAĞLAR ALT GRUBUNDA OLDU

Alt gruplar itibariyle 2020 şubat ayında bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla yüzde 1,22 ile veteriner harcamaları, yüzde 0,70 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,51 ile tarımsal ilaçlar alt grubunda oldu. 2020 şubat ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 0,88 ile makine bakım masrafları, yüzde 0,93 ile malzemeler ve yüzde 1,87 ile hayvan yemi oldu.

Bugün 10:10 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yurt dışı ÜFE martta arttı mask
Yurt dışı ÜFE martta arttı
’Yılın Ürünleri’ dijital ödül töreniyle açıklanacak mask
’Yılın Ürünleri’ dijital ödül töreniyle açıklanacak
Korona virüs Ramazan alışverişini de etkiledi mask
Korona virüs Ramazan alışverişini de etkiledi
Benzine 5 kuruş indirim mask
Benzine 5 kuruş indirim
Borsa günü yükselişle tamamladı mask
Borsa günü yükselişle tamamladı
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Başkent’te 23 Nisan kutlaması çocukların ayağına gidecek mask
Başkent’te 23 Nisan kutlaması çocukların ayağına gidecek
Modern Banyo Tasarımları Ankara'da Üretiliyor mask
Modern Banyo Tasarımları Ankara'da Üretiliyor
Ankara'da sokağa çıkma yasağı ardından cadde ve meydanlar boş kaldı mask
Ankara'da sokağa çıkma yasağı ardından cadde ve meydanlar boş kaldı
Beypazarı Belediyesi haşere ilaçlama çalışmalarına başladı mask
Beypazarı Belediyesi haşere ilaçlama çalışmalarına başladı
Ankara Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi mask
Ankara Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi
Keçiören'den büyük atılım! Yakında hizmete giriyor! mask
Keçiören'den büyük atılım! Yakında hizmete giriyor!

GALERİ

Sincan Belediyesi 205 Bin Maske Dağıttı mask
Sincan Belediyesi 205 Bin Maske Dağıttı
Altındağ Belediyesi: Bir Telefonla Kapınızdayız mask
Altındağ Belediyesi: Bir Telefonla Kapınızdayız
Yurtta hava durumu - 20 Nisan 2020 mask
Yurtta hava durumu - 20 Nisan 2020
Akdamar Adası açan çiçeklerle beyaz gelinliğini giydi mask
Akdamar Adası açan çiçeklerle beyaz gelinliğini giydi
Vinçle 5. kata çıkıp evlilik teklifi yaptı mask
Vinçle 5. kata çıkıp evlilik teklifi yaptı
TDV gönüllüleri ve din görevlileri yaşlı ve hastaların yardımına koşuyor mask
TDV gönüllüleri ve din görevlileri yaşlı ve hastaların yardımına koşuyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL