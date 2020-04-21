Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,34’lük düşüşle tamamladı. Endeks, 1.326 puanlık azalışa 97 bin 619 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2, holding endeksi de 0,99 değer kaybetti.