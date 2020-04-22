Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:55 TSİ- Spor

Hikmet Karaman: "Ben liglerin oynatılmasından yanayım"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman liglerin oynatılıp oynatılmamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben oynatılmasından yanayım. Fakat şu anki şekliyle değil. Zaten şu an seyahat kısıtlaması var. Gerekli tedbirler alınırsa en uygun tarihte başlatılabilir" dedi.
mask

Dünyada futbolu durduran korona virüs salgını etkisi ve liglerin oynatılıp oynatılmamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, futbol camiasına önemli mesajlar verdi.

"BEŞİKTAŞ 4 KİŞİYLE ÇALIŞIYOR"

Karaman, bireysel çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Ancak bu çalışmalar bir futbolcu için yeterli değil. Daha önce de söyledim buradaki amaç futbolcuların kilosunu korumak. Basında Beşiktaş’ın çalışmalara başladığı yazıyor. Bakıldığında sadece 4 kişiyle yapılıyor bu idmanlar. Almanya’da da dörderli çalışmalar söz konusu. Ama orada herkes kendi arabasıyla gidip geliyor ve duşunu da evde alıyor" şeklinde konuştu.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINDIKTAN SONRA"

Karaman, liglerin oynatılmasından yana olduğunu da belirterek, "Ben oynatılmasından yanayım. Fakat şu anki şekliyle değil. Zaten şu anda seyahat kısıtlaması var. Gerekli tedbirler alınırsa en uygun tarihte başlatılabilir. Sağlık önlemleri iyi bir şekilde alındığında maçlar oynanabilir. Önlemimizi iyi almadan başlarsak kulüpler nasıl oynayacak. Maça gelenler olacak, oyuncuların teması, antrenmanlar gibi durumlar olacak. Benim buradaki düşüncem yüzde 100 sağlıklı, güvenli bir ortam olmadan liglerin beklemesi taraftarıyım. Durumun temmuz sonlarına doğru daha sıhhatli bir hale geleceğini düşünüyorum. Zaten 8 tane lig maçı ve kupa maçları kalmış. 8 hafta sıkıştırılmış bir zaman diliminde 4, 5 haftada da bitirilir. Sonra lige devam edersin, transferi serbest bırakırsın olur biter" diye konuştu.

Bugün 09:55 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Beşiktaş’ta takım idmanları başladı mask
Beşiktaş’ta takım idmanları başladı
Bobo'dan Sergen Yalçın'a Olay sözler: "Beşiktaş ayarında değil" mask
Bobo'dan Sergen Yalçın'a Olay sözler: "Beşiktaş ayarında değil"
Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor mask
Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
İki isim kadro dışı bırakıldı mask
İki isim kadro dışı bırakıldı
Osmanlıspor’da Tugay Kacar sevinci mask
Osmanlıspor’da Tugay Kacar sevinci
Osmanlıspor ara vermedi mask
Osmanlıspor ara vermedi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Başkent’te 23 Nisan kutlaması çocukların ayağına gidecek mask
Başkent’te 23 Nisan kutlaması çocukların ayağına gidecek
Beypazarı Belediyesi haşere ilaçlama çalışmalarına başladı mask
Beypazarı Belediyesi haşere ilaçlama çalışmalarına başladı
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama mask
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama
Keçiören'den büyük atılım! Yakında hizmete giriyor! mask
Keçiören'den büyük atılım! Yakında hizmete giriyor!
Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarım Arazilerinde Üretime Başlıyor mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarım Arazilerinde Üretime Başlıyor
Ankara dolandırıcı haberleri 2020 mask
Ankara dolandırıcı haberleri 2020

GALERİ

Survivor 54. bölüm fragmanı - 54. Bölüm ödül Oyunu mask
Survivor 54. bölüm fragmanı - 54. Bölüm ödül Oyunu
Yerli çizgi film Kral Şakir'den100. Yıl 23 Nisan şarkısı mask
Yerli çizgi film Kral Şakir'den100. Yıl 23 Nisan şarkısı
Günün Özeti - 21 Nisan 2020 mask
Günün Özeti - 21 Nisan 2020
Otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü mask
Otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
10 yıl önce bugün neler oldu ? 21 Nisan 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu ? 21 Nisan 2020
Vatandaştan Başkan Altınok'a Yoğun Sevgi Gösterisi mask
Vatandaştan Başkan Altınok'a Yoğun Sevgi Gösterisi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL