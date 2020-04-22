İlkbahar yaz operasyonları 1 Ekim’e kadar devam edecek

İçişleri Bakanlığı bölücü terör örgütüne yönelik kaynağında ara, bul, yok et stratejisiyle 15 Nisan’da ilkbahar yaz operasyonlarına başlandığını duyurdu. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve geçici güvenlik korucularının yer aldığı operasyonlar, 1 Ekim’e kadar devam edecek. İlkbahar yaz operasyonları kapsamında 5 bin 981 operasyon planlandı. Bu operasyonlar 1 Ekim’de sona erdirilecek. Bu tarihten sonra diğer operasyonlara devam edecek.

Operasyonlarla, terör örgütlerinin geçmişte kullandıkları barınma alanlarında alan hakimiyeti sağlamak, daimi ve geçici üs bölgeleri açmak, terör örgütünün hareket kabiliyetini kısıtlamak, yöre halkının başta hayvancılık faaliyetlerine devam edebilmesini ve yaylalardan faydalanabilmesini sağlamak ve terör örgütünün finans kaynaklarını yok etmek hedefleniyor.

112 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

2019-2020 sonbahar kış döneminde; 7 bin 732 operasyon planlanmıştı ancak bakanlık bu sayının da üzerine çıkıldığını bildirdi. Bu dönemde 7 bin 852 operasyon gerçekleştirildi. 2018-2019 sonbahar-kış döneminde 64 terörist etkisiz hale getirilirken, bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı 112’ye yükseldi. Geçen yıl 12 şehit ve 8 yaralının olduğu operasyonlarda bu yıl 1 şehit 19 yaralı vardı.

ELE GEÇİRİLEN SİLAH MÜHİMMATTA ARTIŞ

Operasyonlarda 738 sığınak ve mağarada, 333 mayın (EYP), 274 silah, 451 el bombası ve bin 338 tüp ele geçirildi. Geçen yılın aynı döneminde ise icra edilen operasyonlarda 658 sığınak ve mağarada, 365 mayın (EYP), 259 silah, 297 el bombası ve bin 71 tüp ele geçirilmişti. Ele geçirilen silah mühimmat ve malzemede önceki yıla göre artış kaydedildi.