İstanbul Kapalıçarşı’da 382,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 382,50 liradan, 2 bin 520 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 541 liradan, 349 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 353 liradan, 2 bin 462 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 482 liradan, bin 231 liradan alınan Yarım Ziynet bin 241 liradan ve 616 liradan alınan Çeyrek Ziynet 621 liradan satılıyor.
Bugün 13:15 TSİ- Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382,50 lira oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz