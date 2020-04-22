Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 382,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 382,50 liradan, 2 bin 520 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 541 liradan, 349 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 353 liradan, 2 bin 462 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 482 liradan, bin 231 liradan alınan Yarım Ziynet bin 241 liradan ve 616 liradan alınan Çeyrek Ziynet 621 liradan satılıyor.