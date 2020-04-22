Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu paylaşımında, "Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısını telekonferans yoluyla gerçekleştirdik. Suriye bağlamında KOVID19 salgınıyla mücadeleyi görüştük. İdlib ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeleri, siyasi süreci, insani durum ve sığınmacıların geri dönüşünü ele aldık" notunu düştü.
Bugün 13:55 TSİ- Siyaset
Bakan Çavuşoğlu’ndan Dışişleri Bakanları Toplantısına dair paylaşım
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısını telekonferans yoluyla gerçekleştirdik. Suriye bağlamında Covid 19 salgınıyla mücadeleyi görüştük” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz