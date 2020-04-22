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Borsa günü yükselişle tamamladı - 22 Nisan 2020

Borsa, günü yüzde 0,57’lik yükselişle tamamladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,57’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 551,98 puanlık artışla 98 bin 170 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,86 arttı.

Borsa, yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle kapalı olacak

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