Emniyet Genel Müdürlüğünden duygulandıran 23 Nisan paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “23 Nisan coşkusunu Afrin’de de yaşatıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Çocukların yüzleri hep gülsün diye #TBMM100Yaşında #23NisanKutluOlsun”.