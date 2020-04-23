Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “23 Nisan coşkusunu Afrin’de de yaşatıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Çocukların yüzleri hep gülsün diye #TBMM100Yaşında #23NisanKutluOlsun”.
Bugün 09:35 TSİ- Gündem
Emniyet Genel Müdürlüğünden duygulandıran 23 Nisan paylaşımı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Afrin’de çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan bir video yayımladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz