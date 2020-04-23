Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:40 TSİ- Gündem

Bakan Kasapoğlu’ndan 23 Nİsan mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebi ile yayınladığı mesajda "Bugün 100. Yaşını büyük bir heyecanla kutladığımız 23 Nisan Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği değerin de en güzel tezahürüdür" ifadelerine yer verdi.
mask

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açılışının 100. Yılında gurur ve heyecan hissettiklerini belirten Kasapoğlu, "Aziz milletimizin iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. 23 Nisan 1920, cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, bağımsızlık konusundaki azim ve kararlığımızın bütün dünyaya ilan edildiği bir gündür. Milli mücadelenin en kritik zamanında olağanüstü bir seferberlik ruhuyla, inançla, vatan sevgisiyle kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi; aziz milletimizin yaşama, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin temsil edildiği milli ruhun ifadesidir" dedi.

"Gazi Meclisimiz millet egemenliğine ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığını ilelebet sürdürecektir"

TBMM’nin, 15 Temmuz gecesi hainlerin ilk saldırdığı yer olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Demokrasi ve hukukun gücüyle Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100 yıl boyunca atlattığımız her badirede, çok ağır tarihi sorunların cereyan ettiği dönemlerde çözümün, darboğazdan ve bunalımdan çıkışın da yegane kaynağıdır. 15 Temmuz’da milli iradeye ket vurmaya çalışan hainlerin ilk saldırdıkları yer burası olmuş, milli iradenin sembolüne pranga vurarak, milletimizi esir etmeyi hedeflemişlerdir. Meclisimiz, hukukun üstünlüğünü yine muhafaza etmiş, milletimizin ve şehitlerimizin emanetine, şerefine korkusuzca sahip çıkmış, ikinci kez gazilik ünvanı almıştır. Gazi Meclisimiz millet egemenliğine ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığını ilelebet sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

"Çocuklarımızı, bu ülkenin gerçek sahipleri, milletimizin en büyük varlığı, geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz"

100 yıl önce açılan meclisi geleceğe taşıyacak olanların gençler olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bugün 100. Yaşını büyük bir heyecanla kutladığımız 23 Nisan Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği değerin de en güzel tezahürüdür. Çocuklarımızı, bu ülkenin gerçek sahipleri, milletimizin en büyük varlığı, geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. 100 yıl önce dualarla açılan Gazi Meclisimizi geleceğe taşıyacak olanlar pırıl pırıl gençlerimizdir. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize, demokrasinin ve hukukun ışığında çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, bu ülkenin çocuklarının ve gençlerinin mutluluğu, huzuru için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayınladığı mesajı şu şekilde sonlandırdı:

"Bu düşüncelerle çocuklarımızın ve bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum. Gazi Meclisimizin 100. yaşını saygıyla kutluyor, aziz milletimize esenlikler ve sağlık dolu yıllar diliyorum.Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İlk Meclis’in bütün mebuslarını, kurucu kahramanları ve vatanımız için canlarını seve seve veren muhterem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Bugün 09:40 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ATO Başkanı Baran'dan 23 Nisan Kutlama Mesajı... mask
ATO Başkanı Baran'dan 23 Nisan Kutlama Mesajı...
“Gıdalar hazırlanırken farklı mutfak gereçleri kullanılmalı” mask
“Gıdalar hazırlanırken farklı mutfak gereçleri kullanılmalı”
İsrail ve Filistin’den getirilen 38 Türk vatandaşı Gölbaşı’nda mask
İsrail ve Filistin’den getirilen 38 Türk vatandaşı Gölbaşı’nda
Bangladeş’ten getirilen 154 Türk vatandaşı Karaman’da yurda yerleştirildi mask
Bangladeş’ten getirilen 154 Türk vatandaşı Karaman’da yurda yerleştirildi
"Fırınlardaki ekmek üretimi ve siparişler, iftardan 2 saat önce sonlandırılacak" mask
"Fırınlardaki ekmek üretimi ve siparişler, iftardan 2 saat önce sonlandırılacak"
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama mask
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Başkent’te 23 Nisan kutlaması çocukların ayağına gidecek mask
Başkent’te 23 Nisan kutlaması çocukların ayağına gidecek
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama mask
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama
Ankara dolandırıcı haberleri 2020 mask
Ankara dolandırıcı haberleri 2020
Bakan Soylu’dan CHP'li Şenel’e “geçmiş olsun” telefonu mask
Bakan Soylu’dan CHP'li Şenel’e “geçmiş olsun” telefonu
İçişleri Bakanlığı’ndan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge mask
İçişleri Bakanlığı’ndan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge
2 liralık sütlaç yediği için tazminatsız kovuldu! Yargıtay ’dur’ dedi mask
2 liralık sütlaç yediği için tazminatsız kovuldu! Yargıtay ’dur’ dedi

GALERİ

Beypazarı’nda Maske ve Kolonya Dağıtımı Başladı mask
Beypazarı’nda Maske ve Kolonya Dağıtımı Başladı
Polisin pazar denetiminde ilginç anlar mask
Polisin pazar denetiminde ilginç anlar
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yaptı mask
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yaptı
Yağmur altında ucuz et kuyruğu mask
Yağmur altında ucuz et kuyruğu
Hurma fiyatları 20 ile 150 TL arasında değişiyor mask
Hurma fiyatları 20 ile 150 TL arasında değişiyor
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin’den Ramazan öncesi Pazar Denetimi mask
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin’den Ramazan öncesi Pazar Denetimi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL