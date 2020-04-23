Almanya’dan getirilen 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu karantinaya alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Almanya’dan getirilen 329 yolcu, saat 01.00’de Türk Hava Yolları’na ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi.
Türkiye’ye getirilen yolcuların arasında Türklerle evli Alman kökenli yolcular da yer aldı. Yolcular, aprona iniş yapan uçağa giren sağlık görevlilerinin sağlık taramasının ardından pasaport kontrolleri yapılarak apronda hazır bulunan otobüslerle Gölbaşı’na götürülerek 14 gün karantinada kalacakları Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz