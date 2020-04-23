TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla Mecliste düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekilleri, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı. Törende Şentop’un Atatürk Anıtı’na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Korona virüs sebebiyle törene katılanlara maske dağıtıldı.
Bugün 10:10 TSİ- Gündem
TBMM’nin 100. yıl dönümü kutlanıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü, Mecliste düzenlenen törenle kutlandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz