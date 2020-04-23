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Kadınlar Avrupa Şampiyonası ertelendi

UEFA, 2021 yılında düzenlenmesi planlanan Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası’nın 1 yıl ertelenerek 6-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında oynanacağını açıkladı.
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UEFA, 2020 Avrupa Şampiyonası’nın ardından 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nın da ertelendiğini açıkladı. UEFA’nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre turnuva 6-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında İngiltere’de oynanacak. Yeniden planlama hakkında konuşan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "UEFA EURO 2020’nin ertelenmesi konusunda acil bir karar almak zorunda kalmıştı. Bu nedenle EURO 2020’yi 2021 yılına erteledik. 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nı da hep göz önünde tuttuk. Kadın futbolunun büyümesine olan bağlılığımızla tüm seçenekleri dikkatle inceledik. UEFA, bu turnuvayı bir sonraki yıla taşıyarak, kadın organizasyonlarının amiral gemisine hak ettiği değeri vererek, en büyük futbol turnuvası olmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Bugün 15:10 TSİ İHA İstanbul- Spor

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