Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 22:15 TSİ- Gündem G: Bugün 22:16 TSİ

İçişleri Bakanı Soylu şehit kızı Miray’ın bayramını kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum’da yaşayan şehit Habip Gökçe’nin kızı Miray ile telefonda görüşerek bayramını kutladı.
mask

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ziyaret ettikleri şehit Habip Gökçe’nin evinde kızı Miray’ı Bakan Soylu ile görüştürdü. Gökçe ailesi ve tüm şehit ailelerine selam, sevgi ve saygılarını ileten Bakan Soylu, “Bugün Miray’a ait, ülkemize ait önemli bir gün. Ancak oradaki ortam bugün ki kadar önemli. Çünkü bizim için çok kıymetli olan borcumuz olduğu, onun için gayret gösterilen, mücadele edilen, bir ailemizle birliktesiniz. Allah bizi onlara mahcup etmesin. Hem bu dünyada hem öteki dünyada onların bizden beklediği layıkıyla hem bizim hizmet etmemiz, adım atmamız hem de Allah nasip ederse çocuklarını da onların beklentilerinden kat be kat çok daha iyi bir noktada onlara layık bir şekilde hayatını devam ettirmeyi cenabı Allah bizlere nasip eder. Düşüncemiz o. Attığımız her adımda zihnimizde ve aklımızdalar.” dedi.

Bu sırada şehit kızı Miray’ın “Sayın Bakanım sizi çok seviyoruz” sözleri üzerine Bakan Soylu, “Bizde seni çok seviyoruz. Hem de çok seviyoruz. Allah mahcup etmesin. Şimdi sen hem bizi seveceksin ama hem de başka bir şey daha yapacaksın. Sevgili babanın karşısına onun istediğinden çok daha üst bir seviyede evlat olarak çıkacaksın. O hep sizle beraber. Evinizde sizle beraber, okulda sizle beraber. Bundan sonraki hayatınızda sizle beraber olacak. Bizler senin babandan kuvvet alıyoruz. Güç alıyoruz” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine “Söz veriyorum” diyen Miray’a Bakan Soylu, “Sonuna kadar sizle beraberim. İnşallah önümüzdeki ve ondan sonraki 23 Nisanlarda sen büyüyeceksin. Sonra sen çocukların böyle 23 Nisanlarını kutlayacaksın. İyi ki oradasınız, hem yorgunluğumuz gitti hem de kendimiz güç bulduk” diye konuştu.

Görüşmenin ardından şehit eşi Kübra Gökçe’de Bakan Soylu’ya teşekkür etti.

Ziyarette AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz de hazır bulundu.

Bugün 22:15 TSİ İHA Çorum- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Son Dakika Haber mask
Son Dakika Haber
10 yıl önce bugün neler oldu? 23 Nisan 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu? 23 Nisan 2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan, Ramazan ayı mesajı mask
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan, Ramazan ayı mesajı
Kısıtlama öncesi "Türkiye Güven Huzur" uygulaması mask
Kısıtlama öncesi "Türkiye Güven Huzur" uygulaması
Bakan Selçuk: “Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz” mask
Bakan Selçuk: “Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz”
TBMM’nin 100. yıl dönümü kutlanıyor mask
TBMM’nin 100. yıl dönümü kutlanıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Başkent’te 23 Nisan kutlaması çocukların ayağına gidecek mask
Başkent’te 23 Nisan kutlaması çocukların ayağına gidecek
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama mask
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor mask
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor
Ankara dolandırıcı haberleri 2020 mask
Ankara dolandırıcı haberleri 2020
Bakan Soylu’dan CHP'li Şenel’e “geçmiş olsun” telefonu mask
Bakan Soylu’dan CHP'li Şenel’e “geçmiş olsun” telefonu
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020) mask
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020)

GALERİ

Günün Özeti Haberleri - 23 Nisan 2020 mask
Günün Özeti Haberleri - 23 Nisan 2020
Cumhurbaşkanlığından 23 Nisan’a özel konser mask
Cumhurbaşkanlığından 23 Nisan’a özel konser
Pes artk! Bir evden 30 ton çöp çıktı mask
Pes artk! Bir evden 30 ton çöp çıktı
Elazığ’da kamyon devrildi, Kaza anı kameralara yansıdı mask
Elazığ’da kamyon devrildi, Kaza anı kameralara yansıdı
Bakan Çavuşoğlu koltuğunu Şehit çocuğu Taha'ya devretti mask
Bakan Çavuşoğlu koltuğunu Şehit çocuğu Taha'ya devretti
Sağlık Bakanı Koca, Genç Bilim Kurulu'nun mesajlarını paylaştı mask
Sağlık Bakanı Koca, Genç Bilim Kurulu'nun mesajlarını paylaştı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL