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Özbekistan’dan tahliye edilen 289 kişi Kayseri’de karantinaya alındı

Özbekistan’dan yurda getirilen 289 kişi Kayseri’deki yurtta karantina altına alındı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Ramazan öncesi Türkiye’ye gelmek üzere Türk vatandaşları taşıyan uçak Kayseri’ye ulaştı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Özbekistan’dan yurda getirilen 232 kişiyi taşıyan Türk Hava Yolları’na ait uçak, Erkilet Havaalanına indi. Vatandaşlar, gerekli tedbirler alınarak ekipler tarafından tek tek sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından 289 kişi, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde karantina altına alınmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Melikgazi ve Hunat Hatun öğrenci yurtlarına götürüldü.

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