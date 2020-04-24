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Bugün 12:25 TSİ- Spor

Neymar: "Takım arkadaşlarımı özledim"

Paris Saint-Germain’in Brezilyalı yıldızı Neymar, kulübün resmi internet sitesine konuştu. 11 Mart’ta oynanan Borussia Dortmund maçından bu yana maça çıkmayan yıldız oyuncu, "Takım arkadaşlarımı özledim" dedi.
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Paris Saint-Germain’in yıldızı Neymar, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. 11 Mart’tan bu yana kendisini izole ederek hayatına devam eden Neymar, takım arkadaşlarını özlediğini açıkladı. Futbola dönmek için sabırsız olduğunu söyleyen Sambacı, "Ne zaman geri döneceğini bilmemek beni endişelendiriyor. Oynamak istiyorum ve takım arkadaşlarımı özlüyorum. Futbolu çok özlüyorum! Eminim taraftarlar da sahada mümkün olan en kısa sürede herkesi görmek istiyor. Umarım yakında karar verilecektir" dedi. Evinde geniş bir bisiklet alanı, futbol sahası, spor salonu ve ekipmanlar olan Neymar, formunu kaybetmemek için özel çalışmalar yapıyor. Kahvaltının ardından ilk antrenmanını yapıp dinlenmeye geçen Brezilyalı oyuncu, ardından gün boyu enerjisini yüksek tutacak aktiviteler yapıyor. 28 yaşındaki yıldız, bazı günlerde çift antrenman yaparak formunu koruyor.

Bugün 12:25 TSİ İHA İstanbul- Spor

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