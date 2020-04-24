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Burger King Ramazan Menüsü Doyurmaya Niyetli!

Alevde ızgara ateşinin kralı Burger King her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayına özel avantajlı bir menü hazırladı.

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BURGER KING RAMAZAN MENÜSÜ DOYURMAYA NIYETLI

Alevde ızgara ateşinin kralı Burger King her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayına özel avantajlı bir menü hazırladı. Ramazan bereketini yansıtacak şekilde zengin bir içerikle hazırlanan menü evdekaldığımız bu dönemde hazırlanan en lezzetli iftar sofralarına konuk olacak.

Alevde ızgara ateşinin kralı Burger Kingin vazgeçilmez lezzetleri Ramazan Menüsünde buluştu. Paket serviste geçerli iki kişilik menünün yıldızı tadına doyulmaz hamburger eti susamlı sandviç ekmeği yumuşacık cheddar peyniri barbekü sosu ve çıtır kaplamalı soğanıyla ETLI BARBEKÜ DELUXE BURGER olacak.

İki kişilik Burger King Ramazan Menüsü 2 adet Knorr Ezogelin Çabuk Çorba 2 adet Etli Barbekü Deluxe Burger King Boy Patates 8li Soğan Halkası 1 adet Çikolatalı Sufle ve 1 L. Coca-Cola ile kişi başı sadece 19.95 TLye satışa sunuluyor.

TAB GIDA LEZZETLERINE KESINTISIZ ERIŞIM SÜRÜYOR

İlk günden itibaren evdekal hareketini destekleyen ve birçok yenilikçi uygulamayı hayata geçiren Burger King Tıkla Gelsin ve Yemek Sepetinin online ve mobil kanallarının yanında Ara Gelsin sipariş hattı üzerinden de güvenli bir şekilde siparişleri alıyor. Siparişimi Kapıya As ve Temassız Teslimat seçeneklerinin yanı sıra Güvenli Paket uygulaması sayesinde siparişin restorandan tamamen kapalı çıkması garanti altına alınarak en sağlıklı şekilde teslimatı gerçekleştiriliyor.

Çalışanların tümüne eldiven ve maske prosedürü getirilerek temas en aza indiriliyor. Ayrıca hem siparişi hazırlayan çalışanın hem de siparişi teslim eden kuryelerin ateşi düzenli olarak ve sipariş yola çıkmadan hemen önce ölçülerek bilgi kartları aracılığıyla kullanıcılarla paylaşılıyor.

Bugün 15:06 TSİ Ankara- Yeme & İçme

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