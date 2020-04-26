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Bakan Kasapoğlu’ndan olimpik ve paralimpik sporculara tesis müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na kota alan milli sporcular, evlerine yakın olan spor tesislerinde bireysel olarak antrenman yapabilecekler.
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2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na kota alan milli sporcular, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan spor tesislerini kullanabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla milli sporcular için kullanıma açılan spor tesislerinde, sporcular istedikleri zaman bireysel olarak antrenman yapabilecek. Milli sporcuların evlerine yakın olan tesislerde antrenman yapabilmeleri için tüm imkanları seferber edilmesi talimatını veren Bakan Kasapoğlu, sporcuların çalışmalarını da yakından takip edilmesini istedi.

"OYUNLARIN ERTELENMESİNİ ASLA KAYIP OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpik ve Paralimpik Oyunları’nın 2021 yılına ertelenmesini asla kayıp olarak görmediklerini vurguladı. Sporculardan asla endişeye ve karamsarlığa kapılmamalarını isteyen Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımız, Tokyo için uzun zamandır çok ciddi gayret gösteriyorlar. Buna bizzat şahidim. Bu erteleme sonunda sporcularımızın emekleri zayi olmayacaktır. Hatta, daha çok madalya ve daha üstün performansla bu süreci taçlandırmak için ek süre olarak görüyorum. Önümüzdeki yıl daha güçlü bir şekilde ülkemizi, şanlı bayrağımızı ve milletimizi hep birlikte temsil edeceğiz" diye konuştu.

Bugün 12:40 TSİ İHA Ankara- Spor

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