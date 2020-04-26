Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:05 TSİ- Gündem

5.56 mm MPT’lerin üretiminde 65 bin sayısı aşıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen 5.56 milimetre (mm) yerli Milli Piyade Tüfeği (MPT) üretiminin 65 bini geçtiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MKEK tarafından yerli ve milli olarak üretilen 5.56 mm yerli MPT üretiminde 65 bin sayısının geçildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Demir, "MKEK, Kalekalıp ve Sarsılmaz’ın toplam ürettiği 5.56 mm piyade tüfeği sayısı 65 bin’i geçti. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları için her koşulda her tedbiri alarak çalışmaya ve üretmeye devam" ifadelerini kullandı.

Bugün 13:05 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MSB’den Haftanin üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama mask
MSB’den Haftanin üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama
Hastanedeki personele psikiyatri kliniğinden destek mask
Hastanedeki personele psikiyatri kliniğinden destek
Sağlık Bakanı Koca, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile bir araya geldi mask
Sağlık Bakanı Koca, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Trump’ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki mask
Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Trump’ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cuma hutbesinde tüm insanlığa çağrıda bulundu mask
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cuma hutbesinde tüm insanlığa çağrıda bulundu
"Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok." mask
"Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok."
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor mask
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu mask
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor mask
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020) mask
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020)
Başkan Altınok hem denetim yapıyor hem de maske dağıtıyor mask
Başkan Altınok hem denetim yapıyor hem de maske dağıtıyor
Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı - 24 Nisan 2020 mask
Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı - 24 Nisan 2020

GALERİ

Ankara'da Sokağa çıkma yasağı boyunca Çankaya temizlendi mask
Ankara'da Sokağa çıkma yasağı boyunca Çankaya temizlendi
Mamak Belediyesi'nden 75. Yıl Amfi Tiyatro’ya estetik dokunuş mask
Mamak Belediyesi'nden 75. Yıl Amfi Tiyatro’ya estetik dokunuş
Ankara Gölbaşı Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine İftar Menülerini Ulaştırıyor mask
Ankara Gölbaşı Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine İftar Menülerini Ulaştırıyor
Yerel eşitlik için online toplantı; Kadına yönelik şiddet pandemide artıyor mask
Yerel eşitlik için online toplantı; Kadına yönelik şiddet pandemide artıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Ramazan'da İyilik Seferberliği mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Ramazan'da İyilik Seferberliği
Tandır geleneği Ankara Altındağ ilçesinde yaşatılıyor mask
Tandır geleneği Ankara Altındağ ilçesinde yaşatılıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL