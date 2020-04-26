5.56 mm MPT’lerin üretiminde 65 bin sayısı aşıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MKEK tarafından yerli ve milli olarak üretilen 5.56 mm yerli MPT üretiminde 65 bin sayısının geçildiğini duyurdu.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Demir, "MKEK, Kalekalıp ve Sarsılmaz’ın toplam ürettiği 5.56 mm piyade tüfeği sayısı 65 bin’i geçti. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları için her koşulda her tedbiri alarak çalışmaya ve üretmeye devam" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz