Bir sağlık çalışanın beyaz tulumunun arkasına ’Cenk Tosun 23’ yazdığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu, "Hakkınızı ödeyemeyiz. Sizlere minnettarız" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Bugün 10:30 TSİ- Spor
Cenk Tosun’dan sağlık çalışanlarına destek
İngiltere Preimer Lig ekiplerinden Crystal Palace takımında forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz