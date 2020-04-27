Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,34’lük yükselişle başladı. Endeks, 1.327 puanlık artışla 100 bin 86,33 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi de yüzde 1,38 değer kazandı.
Bugün 10:40 TSİ- Ekonomi
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa, haftanın ilk iş gününe yüzde 1,34’lük yükselişle başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz