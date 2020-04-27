Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,34’lük yükselişle başladı. Endeks, 1.327 puanlık artışla 100 bin 86,33 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi de yüzde 1,38 değer kazandı.