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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

SİİRT’TE CHP HEYETİ PROTESTO EDİLDİ

Siirt’in Pervari ilçesinde incelemelerde bulunmak isteyen CHP’li milletvekilleri halkın tepkisi ile karşılaştı. CHP’liler kaymakamlık girişinde Pervarililer tarafından yuhalanırken "CHP bizi temsil edemez yazılı" pankart ile protesto edildi.

TAKSİM’DE 1978’DEKİ 1 MAYIS KUTLAMASI

Taksim Meydanı’nda 1977’de 34 kişinin öldüğü kanlı 1 Mayıs’ın ardından, kamuoyunca kutlama yapılmadığı sanılan 1978’de yaşanan 1 Mayıs’ın görüntüleri ortaya çıktı. DİSK tarafından basın kuruluşlarına ilk kez servis edilen tarihi görüntülerde, 1979’da Sıkıyönetim Komutanlığınca sendikanın o dönem Merter’deki Genel Merkezine gerçekleştirilen baskın da yer alıyor.

BAYBURT-ARAKLI YOLU İÇİN İMZA KAMPANYASI

Sivil toplum kuruluşları Bayburt-Araklı yolunun yapımı için imza kampanyası başlattı. İmza kampanyası öncesi düzenlenen yürüyüşe Bayburt Valisi Kerem Al ve Belediye Başkanı Ali Polat ile sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı

KURSİYERLERDEN DİYALİZ HASTALARINA DESTEK

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda resim branşında eğitim alan kursiyerler, eserlerini Ördekli Kültür Merkezi’nde sergiledi. Kursiyerler, 9 tabloyu Diyaliz Hastaları Derneği’ne bağışladı.

Bugün 11:40 TSİ İHA İstanbul- Gündem

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