Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 386 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 386,20 liradan, 2 bin 544 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 565 liradan, 352 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 356 liradan, 2 bin 486 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 506 liradan, bin 243 liradan alınan Yarım Ziynet bin 253 liradan ve 622 liradan alınan Çeyrek Ziynet 627 liradan satılıyor.