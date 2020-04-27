Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi planlıyoruz.”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Mayıs sebebiyle 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hafta sonu da 1 Mayıs sebebiyle 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız"
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz